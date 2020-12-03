الإمارات تفعل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات أنه في إطار التعاون القائم بين الإمارات وإسرائيل عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وفي سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي، فقد تم تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة الإمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية .

وقالت وزارة الخارجية ، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الخميس ، إن ذلك لحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين.

ووفق الوكالة ، شمل الاتفاق "الإبراهيمي" للسلام اتفاقية لتفعيل إجراءات السفر لمواطني الإمارات وإسرائيل والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت قريب.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد صادق في أول تشرين ثان /نوفمبر الماضي على اتفاقية بين الإمارات وإسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

ووقّع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي ، لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين، ما يحفز على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا.

وكان وفد إماراتي حكومي، قد زار دولة إسرائيل في 20 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، كما وقع الجانبان اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وتحرز مجموعات العمل تقدماً في عدد من المبادرات الثنائية في قطاعات رئيسية مختلفة منها الخدمات اللوجستية، والروابط الجوية، والسياحة، والتبادل الثقافي، والتعليم، والطب، والبحث العلمي، والاتصالات السلكية واللاسلكية.