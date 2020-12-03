6 مفقودين وتهدم منازل في انهيارات أرضية في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شرطة ولاية ألاسكا الأمريكية إن ستة أشخاص فقدوا بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية أسفرت عن تدمير أربعة منازل في المنطقة الجبلية بجنوب شرق الولاية.



وذكرت الشرطة في بيان مكتوب أن الانهيارات الأرضية غطت المنطقة بطين وصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثة أمتار وأشجار وحطام.

وقالت شرطة الولاية إنها تعاونت مع الشرطة الاتحادية في إجلاء السكان بقارب لكن تم تعليق عملية البحث عن المفقودين في وقت متأخر أمس الأربعاء "بسبب عدم استقرار الأرض".

وستنقل طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني مسعفين وكلابا بوليسية للمشاركة في جهود الإنقاذ اليوم الخميس بعدما حالت مطبات هوائية عنيفة دون ذلك أمس الأربعاء.

وذكر مسؤولون ووسائل إعلام محلية أن مناطق أخرى في جنوب شرق ألاسكا تضررت بسبب انهيارات أرضية وفيضانات ورياح قوية أحدثتها العاصفة.