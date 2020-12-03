شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: الوضع في أفغانستان «مأزق استراتيجي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيداتها أنها ماضية في خفض عديد جنودها من أفغانستان. وأعلن أرفع جنرال في البنتاجون، الأربعاء، أن الجيش الأمريكي سيمضي قدماً في تنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب بخفض عدد قواته في أفغانستان إلى 2,500 جندي بحلول منتصف كانون الثاني/يناير، واصفاً الوضع على الأرض هناك بأنه «مأزق استراتيجي».

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي الذي عارض سابقاً تقليص القوات الأمريكية في أفغانستان والتي يقدر عديدها بنحو 4,500 جندي حالياً، إن بلاده نجحت «إلى حد كبير» في هدفها الأساسي بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وهو ضرب تنظيم «القاعدة».

وأضاف أن الولايات المتحدة ذهبت إلى أفغانستان عام 2001 لضمان أن لا تصبح هذه البلاد ثانية معقلاً «للإرهابيين» لشن هجمات انطلاقاً منها ضد أهداف تابعة للولايات المتحدة. وتابع ميلي خلال لقاء افتراضي نظمه معهد بروكينجز «كنا على الأقل حتى اليوم ناجحين في منع هذا من أن يحدث ثانية إلى حد بعيد».

وقال: «نعتقد أنه الآن بعد 20 عاماً، بعد عقدين من الجهد المستمر هناك، حققنا جزءاً يسيراً من النجاح».

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أنه كان من الواضح في السنوات الخمس أو السبع الماضية أن الوضع على الأرض تحول إلى مأزق استراتيجي، فلا قوات الحكومة الأفغانية قادرة على الحسم ولا متمردي «طالبان».

وقال إن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بطريقة تتوافق مع الاحتياجات الأمنية الأمريكية هي من خلال تسوية بين كابول وطالبان يتم التوصل إليها من طريق التفاوض.