شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والمستثمرون يترقبون التحفيز الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب، اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريباً، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1832.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1837.01 دولار. وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المئة إلى 1836.20 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير التنفيذي لدى شركة الاستشارات «إيرجايد» إن محادثات التحفيز لا سيما تلك التي تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستدعم الذهب في الأمد القصير؛ إذ إنها ستضعف على الأرجح الدولار الأمريكي.

وأضاف أن التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 قد يكون له تأثير محدود على المعدن الأصفر مستقبلاً؛ إذ إن الأسواق وضعت معظمه في الحسبان.

ورحب خبراء الصحة في الولايات المتحدة بموافقة طارئة في بريطانيا على لقاح تطوره فايزر، في مؤشر على أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة سرعان ما ستقتفي أثرها.

ودفعت آمال التحفيز وإحراز تقدم بشأن اللقاح الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 في المئة إلى 23.94 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1011.72 دولار ولم يطرأ تغير يُذكر تقريباً على البلاديوم عند 2398.13 دولار.