الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 16 حالة وافدة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 16 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و567 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصًا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها في شنجهاي وقوانغدونغ وشاندونغ وهوبي وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3889 حالة غادر منها 5438 حالة المستشفيات بعد شفائهم.. مضيفة أن 18 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81667 شخصا، مشيرة إلى أن 7007 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض 5 منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 254 حالة منها 248 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6499 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 110 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 685 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5394 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و570 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.