مقتل شخص وإصابة 2 في اشتباكات بالأعيرة النارية في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:
لقي مواطن مصرعه في قرية سلامون بحري التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، فيما أصيب رجل وسيدة آخرين، جراء تبادل لإطلاق النيران في اشتباكات وقعت أمس بالقرية بسبب خلافات الجيرة بأرض زراعية.
تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث الشهداء، بإصابة "أ.م.ا"، بطلق ناري في الظهر وتوفي عقب وصوله المستشفى، فيما أصيب كل من "م.س.ع" بـ 2 طلق ناري بالقدم اليمنى واليسرى.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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