ألمانيا تمدد إجراءات مكافحة كورونا حتى يناير

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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إغلاق المقاهي والمطاعم والأماكن الثقافية، ستمدد حتى 10 يناير.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي إن "المقاطعات ستستمر حتى العاشر من يناير في تطبيق الإجراءات المعمول بها، ما يعني أن الوضع سيبقى من حيث المبدأ على ما هو عليه، باستثناء الإجراءات المتعلقة بعيد الميلاد طبعاً".

وأكدت المستشارة أن ألمانيا لا تزال "بعيدة جداً" عن الأرقام التي تصبو إليها للسيطرة على الجائحة، مشيرة إلى أنّه في أنحاء عدة من البلاد "لا تزال حصيلة الوفيات اليومية مرتفعة كثيراً".

وسجلت ألمانيا الأربعاء 17.270 إصابة جديدة بالوباء خلال 24 ساعة ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1.084.743 إصابة منذ بداية الوباء.

كما سجّلت البلاد الأربعاء حصيلة وفيات يومية قياسية بلغت 487 وفاة ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجائحة في هذا البلد إلى 17.123 شخصاً.