بلومبيرغ: اقتراب الرياض و الدوحة من إبرام اتفاق لإنهاء الخلاف بينهما

كشفت وكالة بلومبيرغ الدولية، في وقت متأخر مساء الأربعاء، عن اقتراب السعودية وقطر من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف بينهما بمساع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب.



ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر، إن مساعي حل الخلاف بين السعودية وقطر تشمل إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، كما ستشمل خطوات أخرى لإعادة بناء الثقة.



وقال دبلوماسيون لـ"بلومبرغ" إن الإمارات كانت أكثر تردداً في إصلاح علاقاتها مع قطر، وفضلت بناء علاقاتها مع إسرائيل.



وفي وقت سابق الأربعاء، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مع كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، القضايا الإقليمية والدولية، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لبيان قطري رسمي.



وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ الخامس من يونيو 2017، حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على دولة قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، لكن الدوحة تنفي تلك الاتهامات، وتقول إنها محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.



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