شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و800 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء إنها سجلت 11251 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و800 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و133 ألفا و613 إصابة، والوفيات إلى 107565.
والإصابات المسجلة يوم الأربعاء من بين أكبر الإصابات اليومية التي سجلتها المكسيك منذ بدء الجائحة.
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