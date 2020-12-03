بالصور.. حريق كبير في بغداد

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اخماد حريق كبير في بغداد، فيما اشارت الى ان الحريق اندلع في محال مشيدة من السندويج بنل.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ تمكنت من السيطرة وأخماد حادث حريق اندلاع فجر هذا اليوم الخميس الموافق الثالث من كانون الأول داخل سوق أبو تشير الشعبي المخصص لبيع الخضار في منطقة الدورة جنوب بغداد".
واضافت ان "رجل الدفاع المدني طوقوا الحريق الذي اندلاع في عدد من البسطيات والمحلات التجارية ( تجاوز) والمشيدة من الواح السندويچ بنل سريع الاشتعال المخالفة لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".
يذكر ان فرق الاطفاء اخمدت الحادث ومنعت انتشار النيران وامتدادها الى باقي ارجاء السوق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر الاقتصادية الناتجة من هذا الحريق .
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