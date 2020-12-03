بيان من مصرف الرافدين بشأن رواتب الحماية الاجتماعية

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية لشهر كانون الأول للرجال والنساء في عموم العراق".

واضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه".