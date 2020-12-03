بيان من مصرف الرافدين بشأن رواتب الحماية الاجتماعية

أصدر مصرف الرافدين، الخميس، بياناً بشأن رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر كانون الاول.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية لشهر كانون الأول للرجال والنساء في عموم العراق".
واضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه".
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