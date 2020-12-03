قناة الجزيرة القطرية الارهابية تواصل دورها التخريبي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يوما تلو يوم، يتأكد إصرار قناة "الجزيرة" على مواصلة دورها التخريبي الداعم للإرهاب والمثير للفتنة والمشجع على الخراب والفوضى، التي اكتوت بنيرانه، ولا تزال، عدة دول عربية، من قبيل سوريا وليبيا واليمن.



وفي المقابل تنبهت دول أخرى منذ وقت مبكر لهذا الدور، وما تحيكه القناة من مؤامرات ووقفت ضده بالمرصاد بوعي شعوبها وتماسك أفرادها ويقظة شرطتها وجيشها، كان من أبرزها مصر.

وفشلت "الجزيرة"، منذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بها في يونيو/حزيران 2014 فشلا ذريعا في النيل من أمن مصر واستقرارها.

كما أنها تواصل دعمها للاخوان المسلمين والمنظمات الارهابية في كل الدول من خلال نشر الاكاذيب والتقارير المفبركة.

وتكثف "الجزيرة"، بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية، مجددا جهودها هذه الأيام لممارسة نفس الدور التخريبي في مصر، بعد أن فشلت على مدار السنوات الماضية.