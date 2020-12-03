تقرير يكشف علاقة نظام أردوغان بالجماعات الإرهابية فى المنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعاون مستمر بين أردوغان ونظامه وبين الجماعات المتطرفة في إدلب، وعلى رأسها جبهة النصرة، والتي تستخدمها تركيا من أجل تنفيذ مخططات أردوغان في المنطقة، ولفت التقرير أن الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب كانوا بوسط الجماعات الإرهابية هناك .



وكشف تقرير بالفيديو، أن أردوغان ينفذ مشروع احتلال في سوريا وليبيا بل والمنطقة من أجل تنفيذ المشروع التركي هناك، وذلك من خلال دعم العناصر والمليشيات الإرهابية هناك ودعمهم ماديا وبالأسلحة لتنفيذ تلك الجرائم ضد أبناء الشعوب العربية، وذكر التقرير أن المعركة التي يخوضها أردوغان في سوريا حصدت العديد من الخسائر في صفوف قواته

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