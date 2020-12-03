شـهادات تفضـح أكاذيب قطر ووسائل إعلامها ودعمها للإرهاب

كشف صحافيون سابقون في قناة الجزيرة القطرية الدور التخريبي والتآمري الذي لعبته وتلعبه القناة في الأحداث الجارية على مستوى العالم، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدوه في واشنطن، لكشف أكاذيب القناة ودعم أمير قطر وبطانته للإرهاب.

وقال إن «الجزيرة لها أهداف أخرى غير التغطية الإخبارية»، مضيفاً أن «قطر تلقت فرصاً عديدة للتراجع عن طريق تمويل الإرهاب لكنها لم تستغلها».

وأكد فهمي، الصحافي السابق في «الجزيرة»، على ضرورة وضع نهاية لتمويل قطر للإرهاب، وذلك وقال فهمي إن قطر لا تعتبر جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة منظمتين إرهابيتين، مُشيرًا إلى أن عناصر قيادية منهما يعيشون في قطر ويصرفون ملايين الدولارات ويكتبون التغريدات، وهذا أحد أسباب المقاطعة المفروضة على قطر اليوم.

وأشار فهمي إلى أن «الجزيرة» كانت تعرض حياة الصحافيين للخطر، في سوريا، وكانت تتعامل مع الأحداث السورية بنفس الصورة التضليلية التي تتعامل بها. وأكد أنه أثناء وجوده في السجن علم بأن أمير قطر وقع اتفاقية تهدئة مع المملكة العربية السعودية، ولكن الحكومة القطرية لم تستطع أن تقوم بالوفاء بتلك التعهدات لأنها بمثابة أداء يتم تحريكها وليست لاعباً أساسياً.

وقال فهمى إن لديه العديد من الأدلة والمستندات التي تدين «الجزيرة» وتؤكد دعمها للجماعات الإرهابية وحثها على العنف ونشر الإرهاب في العالم، مشيراً إلى أن إدارة «الجزيرة» لم تكن صريحة في توفير المعلومات الصحيحة لصحافييها. وأضاف إنه يجب أن تحاسب قناة الجزيرة على دعمها للإرهاب ونشر معلومات مضللة وخاطئة، مشيراً إلى أنه يتخوف على أمن وسلامة زملائه بالقناة. وأشار إلى أنه قام برفع دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة في عام 2015 بعدما تأكدت من كذبها واستخدامها للصحافيين بشكل غير مهني من أجل دعم الإرهابيين وجماعة الإخوان، مردفًا:|سأعمل جاهدًا على معاقبة القناة وفضحها.

وأضاف فهمي ان القناة اعتمدت على بث الكذب والتضليل عما يحدث في مصر، بقيادة حمد بن جاسم رئيس وزرائها الأسبق الذي يدير تلك الفضائية، موضحًا أن رئيس قناة الجزيرة أوهم الصحافيين أنهم لم ولن يوجهوا أي صحافي وسرعان ما اكتشفنا التدخل الحكومي القطري الواضح والأسرة الحاكمة في المحتوى الإعلامي.

وقال فهمى إن «الجزيرة مباشر مصر» لم تستوفِ الشروط اللازمة لإنشاء قناة فضائية في مصر، موضحاً معرفته ذلك من خلال عدم إنشاء مقر للقناة بمدينة الإنتاج الإعلامي وعدم استيفاء الشروط لفعل ذلك. وأضاف ان «الجزيرة مباشر مصر» كانت تعمل بشكل غير قانوني في مصر، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان بعد وصولها إلى مقاعد البرلمان أتاحت الفرصة لإنشاء الجزيرة مباشر مصر وإنشاء مكتب لها خارج مدينة الإنتاج الإعلامي. وأكد فهمي على الدعم الكامل الذي قدمه الإخوان من أجل إنشاء القناة في مصر وتنفيذ سياسات الإخوان المتطرفة الداعمة للإرهاب.

وأكد فهمي أن الجزيرة بثت مسيرات مفبركة وتظاهرات غير موجودة على أرض الواقع في مصر عبر أجهزة تصوير كان يتم تهريبها من قطاع غزة، مشيراً إلى أن الفضائية القطرية عملت على أفكار جماعة الإخوان خلال اعتصام رابعة المسلّح ولم تكن محايدة.