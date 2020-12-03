سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد) قتل 5 إرهابيين ينتمون لمجموعة إرهابية مسؤولة عن قتل مدنيين في محافظة صلاح الدين العراقية بغارات لطائرات التحالف الدولي. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بأن طائرات «F- 15» تابعة للتحالف الدولي نفذت أمس، 4 ضربات جوية، أسفرت عن قتل جميع أفراد المجموعة الإرهابية المذكورة، مشيرةً إلى أن الإرهابيين الخمسة سبق لهم أن ارتكبوا عملاً إرهابياً ضد المدنيين بين قرية «الزوية» و«المسحك» في سفح سلسلة جبال «مكحول» ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

كانت هذه تفاصيل خبر العراق: مقتل 5 إرهابيين بغارات للتحالف الدولي في صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.