أربيل توقع اتفاق شراكة مع مفوضية اللاجئين

سيف اليزيد - أربيل (وكالات) وقعت أمس، في أربيل اتفاقية شراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، حيث ستسهل الاتفاقية تقديم الخدمات لأكثر من 210 آلاف لاجئ و102 ألف و860 نازحا في 35 مخيماً في إقليم كردستان العراق.

وجاء في بيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أنه «في إطار هذه الشراكة، سيقوم المركز المشترك لتنسيق إدارة الأزمات، بإدارة مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، وصيانة البنى التحتية للمخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة للنازحين واللاجئين السوريين الذين يعيشون في المخيمات في إقليم كردستان العراق». وصرحت فيليبا كاندلر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العراق قائلة: إن «توقيع هذه الاتفاقية يرمز إلى شراكة طويلة الأمد مع وزارة الداخلية والمركز المشترك لتنسيق إدارة الأزمات في إقليم كردستان العراق».

ومن جانبه، قال ريبار أحمد وزير داخلية حكومة إقليم كردستان: نحن فخورون بهذه الشراكة ونقدر بشكل كبير المساعدة المستمرة والمقدمة من قبل المفوضية، حيث ستسهم هذه المساعدة في تعزيز قدراتنا في تمكين مؤسساتنا من تعزيز الخدمات المقدمة لهؤلاء الأشخاص الضعفاء إلى أن تسمح الظروف بعودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

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