مقتل جندي جزائري باشتباك مع إرهابيين

سيف اليزيد - الجزائر (وكالات) أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان أمس، مقتل جندي في اشتباك مع إرهابيين في شمال شرق البلاد.

وقال البيان، إن «للماية سيف الدين قتل في اشتباك جديد مع مجموعة إرهابية خلال عملية عسكرية مستمرة في ولاية جيجل». وأفادت الوزارة أمس الأول، عن مقتل ثلاثة إرهابيين خلال اشتباك مع الجيش في المنطقة نفسها.

ويرفع اشتباك أمس، حصيلة الجنود الجزائريين الذين قتلوا في هجمات شنها إرهابيون إلى 5 منذ بداية العام. وكان قد أبلغ عن مقتل جنديين في أواخر يونيو عندما انفجرت قنبلة خلال عملية في شمال البلاد، بينما قتل آخر في وقت سابق في الشهر نفسه خلال اشتباك مع جماعة مسلحة في ولاية «عين الدفلى» وسط البلاد.

وقتل آخر إثر هجوم في فبراير تبناه تنظيم «داعش» في «تيمياوين» عند الحدود مع مالي.

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