مصرع 3 مصريين إثر انهيار بناء قديم في الإسكندرية صور

الخميس 3 ديسمبر 2020

لقي 3 مصريين مصرعهم، مساء الأربعاء، إثر انهيار بناء قديم في منطقة ”محرم بك“ في محافظة الإسكندرية، فيما يواصل رجال الحماية المدنية البحث عن 5 آخرين.



وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، إخطارًا يفيد بانهيار إحدى البنايات في منطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادثة.

وتبين من المعاينة أن“العقار بناء قديم منذ العام 1941، ومكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان، وكانت صدرت 3 قرارات ترميم له منذ العام 2000، ولم ينفذ أي منها“.

وأوضحت التحريات أن العقار انهار فوق ساكنيه، مساء اليوم، فيما تواصل قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، جهودها في عمليات البحث لانتشال الضحايا من أسفله، والتأكد من وجود أحياء من عدمه.

وكشفت أن“البناء المنهار كان داخله 8 أشخاص، حيث تم اسخراج جثتين لشاب وفتاة، وجارٍ البحث عن 5 آخرين“.