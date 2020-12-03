شركة أرامكو السعودية تعلن عن عطل فني في إحدى المضخات البترولية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان
أعلنت شركة ” أرامكو” السعودية حدوث عطل فني بإحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جيزان، مما أدى إلى نقص في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تعمل وزارة الطاقة مع أرامكو، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جيزان، وذلك بناء على توجيه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود.
وأكدت أرامكو أن فرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع. حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيا.
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