الأندلوسي يدعو لطي صفحة معتقلي الريف: لا يمكن السكوت عن المنزلقات لأنها تسيء لسمعة بلادنا

جدد مستشار برلماني، اليوم الأربعاء، الدعوة أمام مجلس المستشارين، لطي ملف معتقلي حراك الريف.

ودعا المستشار البرلماني بفريق العدالة والتنمية نبيل الاندلوسي إلى الطي النهائي لملف حراك الريف، وأكد على أن بلادنا راكمت الشيء الكثير على مستوى تعزيز المسار الحقوقي.

وقال الاندلوسي في كلمة له بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لسنة 2021، اليوم الأربعاء، نقلها موقع فريق مستشاري الحزب، إن هناك بعض التجاوزات التي تشوش على هذا المسار، كما أن هناك بعض المنزلقات والخروقات التي لا يمكن السكوت عنها لأنها تسيء لسمعة بلادنا الحقوقية.

وعبر الأندلوسي عن أمله في طي هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك إشارات ومبادرات في هذا الاتجاه، لاسيما بعد عفو الملك على عدد مهم من معتقلي الحراك.

وارتباطا بالعمل البرلماني، انتقد ذات المستشار ما وصفه بعدم جواب الوزراء عن الأسئلة الكتابية، معتبرا ذلك خرقا للدستور وتبخيسا لعمل البرلمان، حيث تعتبر هذه الأسئلة آلية مهمة للرقابة على الحكومة.

أما بخصوص المجتمع المدني، فقد نبه الأندلوسي إلى أن عدم منح وصل الإيداع القانوني للجمعيات أمر غير مقبول ومسيء لدولة المؤسسات، وأشار إلى أن بعض ممثلي السلطة يرفضون منح هذا الوصل لبعض الجمعيات ضدا على القانون ، وهو ما يعتبر “تعسفا وخرقا مرفوضا وغير مقبول” حسب الأندلوسي، داعيا إلى ترتيب الجزاءات في حق كل مسؤول يخرق القانون انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.