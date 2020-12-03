شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا عالميا تتجاوز 63.9 مليون والوفيات 1.4 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.9 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و486 ألفا و179 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.