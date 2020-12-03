شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لن نسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في تصريح، أمس الأربعاء، أن إدارته ترفض حصول إيران على قنبلة نووية، وقال: إن آخر شيء تريده الولايات المتحدة أن يعج الشرق الأوسط بالأسلحة النووية.

وأضاف أن سياسته تؤيد وضع اتفاقيات إضافية تعزز القيود على برنامج طهران النووي الصاروخي.

وأشار في حديثه مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن العودة لبرنامج إيران النووي لن تكون سهلة.

وكان بايدن أوضح سابقًا أن العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس ترامب هي أحد أهداف إدارته الأولى في الشرق الأوسط، واضعًا الشرط أن تفي إيران بالتزاماتها.