شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الفرنسي السابق «ديستان» عن 94 عاما والان نبدء بالتفاصيل
وكان جيسكار، الذي قاد فرنسا من عام 1974 حتى 1981، قد نقل إلى المستشفى في الآونة الأخيرة.
وهو معروف بقيادته عملية تحديث للمجتمع الفرنسي خلال رئاسته، والتي شملت السماح بالطلاق برضا الطرفين وتقنين الإجهاض، كما أنه كان أحد مهندسي الاندماج الأوروبي.
وانتخب جيسكار رئيسا وعمره 48 عاما، وسعى لتحرير الاقتصاد والتوجهات الاجتماعية.
غير أنه خسر محاولة للفوز بولاية جديدة أمام الاشتراكي فرانسوا ميتران.
وفي أوروبا، أقام جيسكار علاقات وثيقة مع مستشار ألمانيا الغربية سابقا هيلموت شميت، حيث وضعا معا أسس توحيد العملة الأوروبية.
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