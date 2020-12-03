شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، الأربعاء، عن 94 عاماً، في منزله في وسط فرنسا "محاطاً بعائلته"، كما أفاد مقرّبون منه لفرانس برس، مؤكّدين بذلك معلومة بثّتها أولاً إذاعة "أوروبا-1".

وجيسكار ديستان الذي أُدخل المستشفى مرّات عدة خلال الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في القلب كان أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة (1974-1981).