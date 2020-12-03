شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تاريخية تتساقط في «الأبطال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق برشلونة فوزه الخامس توالياً بتخطيه مضيفه فرينكفاروس المجري 3-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي شهدت تسجيل العديد من الأرقام القياسية.

وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان والدنماركي مارتن برايثوايت والفرنسي عثمان ديمبلي من ركلة جزاء أهداف برشلونة الذي حقق 5 انتصارات للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وحقق غريزمان رقماً مميزاً بعدما سجل في 3 مباريات متوالية بقميص برشلونة، لأول مرة منذ انضمامه لصفوف النادي الكتالوني في أغسطس/آب عام 2019.

وبقي برشلونة في صدارة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة مقابل 12 ليوفنتوس الفائز على ضيفه دينامو كييف بثلاثية كييزا وكريستيانو رونالدو وألفارو موراتا.

ووصل رونالدو إلى هدفه التاريخي رقم 750 مع الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال.

وستكون مباراة برشلونة ويوفنتوس في الجولة الأخيرة حاسمة لتحديد بطل المجموعة.

وأشعل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثامنة بفوزه على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد 3-1.

وسجل لسان جيرمان نيمار " هدفين"وماركينيوس،ولليونايتد ماركوس راشفورد.

وتملك 3 فرق هي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ولايبزيغ الألماني 9 نقاط،وسيكون الحسم في الجولة الأخيرة عندما يحل اليونايتد ضيفاً على لايبزيغ،ويستضيف سان جيرمان فريق إسطنبول ياشاك شهير.

وفي المباريات الأخرى ،فاز تشيلسي على مضيفه إشبيلية بأربعة أهداف سجلها الفرنسي أوليفيه جيرو"سوبر هاتريك" ليصبح بعمر 34 عاماً أكبر لاعب يسجل رباعية في تاريخ البطولة، كما فاز كلوب بروج على زينيت 3-0، وتعادل بوروسيا دورتموند مع لاتسيو 1-1.

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