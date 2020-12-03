وسائل إعلام أمريكية: واشنطن تسعى لإعادة فتح الأجواء السعودية أمام الطيران القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تضغط من أجل فتح الأجواء الجوية السعودية، أمام الطيران القطري، في خطوة تهدف للضغط على الاقتصاد الإيراني قبل أن يترك ترامب منصبه.

ونقلت عن دبلوماسي وصفته بالمطلع على اجتماعات جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب ومسؤولين أمريكيين، أمس الأربعاء، مع مسؤولين قطريين في الدوحة، قوله إن الاجتماعات بحثت احتمالية تغيير مسار الرحلات الجوية القطرية من إيران إلى السعودية بعد موافقة الرياض أولاً على فتح أجوائها أمام الطيران القطري.

وأشار إلى أن الهدف من تلك الخطوة حرمان إيران من رسوم سنوية تقدر بأكثر من ١٠٠ مليون دولار.

وقالت الصحيفة إنها حاولت التواصل مع البيت الأبيض ولم تتلقى ردًا بعد على تلك الأنباء.

من جانبها نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن ٣ مصادر مطلعين على المحادثات، لم تكشف عن هويتهم، قولهم إن السعودية وقطر تقتربان من عقد اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، برعاية من ترامب، الذي يسعى لتحقيق انتصارات في السياسة الخارجية خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.

وفي ٢١ نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر متواصل.

وأكد الوزير السعودي في تصريحات لوكالة رويترز، أن حل الأزمة القطرية مرهون بعلاج مخاوف أمنية مشروعة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.