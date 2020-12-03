محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)
أعلن جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسية، اعتزامه مراقبة 76 مسجدًا في البلاد.
وكتب الوزير على تويتر مساء أمس الأربعاء، أن هذه الإجراءات تتضمن إمكانية غلق مساجد، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يأتي لمناهضة "الانفصالية".
وتخطط الحكومة الفرنسية أيضًا منذ فترة طويلة لسن قانون ضد ما يُعْرَف بالانفصالية والذي سيكون موجها فعليًا ضد "الإسلاموية الراديكالية".
وحسب الخطط الحالية، فإن من المفترض مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مكافحة "الإسلاموية الراديكالية" في الأماكن التي وقع بعض الشباب في براثنها، في مساجد متطرفة وخارج المدرسة وعلى الإنترنت.
كانت فرنسا تعرضت لهجمات بدوافع إسلاموية في الشهور الأخيرة أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص، ومنها قطع رأس معلم في باريس بعد أن عرض صورًا مسيئة للنبي محمد في قاعة الدرس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الفرنسي: سنراقب أكثر من 70 مسجدًا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.