باتت العلاقات الاقتصادي بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة جسر من جسور التنمية المتبادلة بين الطرفين فتعتبر الإمارات اكبر مستثمر في السوق المصرية، فهي الشريك الاستثماري الأول دوليًا وعربيًا لمصر.

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وكانت العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية متنوعة بمختلف القطاعات والمشروعات وفي تطور مستمر، خاصة مع توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الخاصة بالمجال الاستثماري ومنها:اتفاق تبادل تجاري وتعاون اقتصادي وتقنى وتشجيع وحماية الاستثمارات، اتفاق تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية ال مصر ية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الإمارات، بجانب اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، اتفاقية بشأن الخطوط الجوية، مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل والهيئة العامة للاستثمار.

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وفي نفس السياق كانت مريم خليفة الكعبي القائم بأعمال سفير الإمارات لدى القاهرة، أكدت أن دولتها لديها توجه استراتيجي بإيجاد أفضل علاقات مع مصر في كل المجالات، حيث شهدت السنوات الأخيرة تطوراً متناميًا في زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر والتي بلغت

نحو 6.8 مليار دولار، كما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى 1264 شركة، وهو ما جعل الإمارات الشريك الاستثماري الأول دوليًا وعربيًا لمصر وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، كما أن هناك تزايد متواصل في مستويات التبادل التجاري، ليكون بذلك شاهدًا قويًا ومؤشر لقوة العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات.

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كما كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية شددت بتصريحات إعلامية مؤخرًا على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تساهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن ، 7 مليارات دولار واكثر من 7مليارات دولار استثمارات إضافية، وذلك من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين لتعميق التعاون المشترك.

موضحة أن السوق الإمارتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية ويستقبل سنويا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، مشيرة إلى أن مساهمات الشركات المصرية في مجالات التنمية في الإمارات تتعدى مليار دولار، بجانب وجود تعاون مشترك بين الشركات