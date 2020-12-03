مجلس المستشارين يحدث مهمة استطلاعية لمراقبة فوترة شركات توزيع الماء والكهرباء

بعد موجة من الاحتجاجات على غلاء الفواتير، وافق مجلس المستشارين، على تنظيم مهمة استطلاعية حول فوترة استهلاك الماء والكهرباء على مستوى كل من وكالات التوزيع بمدن الرباط وطنجة والقنيطرة.

وقالت صحيفة “المساء” في عدد الغد، أن الطلب الذي تقدمت به لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الثانية من البرلمان، يأتي بعد الاحتجاجات التي صدرت عن مجموعة من المستهلكين المغاربة، نتيجة الارتفاع الكبير الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء التقديرية للشركات المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء، وهو الأمر الذي تسبب في جدل كبير بين المستهلكين المغاربة، بدأ على شبكات التواصل الاجتماعي، وتطور للمطالبة بتدخل حكومي.

يشار إلى أنه بعد رفع الحجر الصحي، فوجئ عدد من المواطنين بتوصلهم من شركات توزيع الماء والكهرباء بفاتورة ملتهبة السعر، ولا تتناسب مع معدل استهلاكهم العادي، ما دفعهم إلى المطالبة بتدخل حكومي، من أجل إنصافهم.

وسجل مواطنون في مدن متعددة، توصلهم بفواتير، تجاوز سعرها أضعاف ما كانت تسجله، مستغربين هذه الزيادة الكبيرة، على الرغم من أن معدل استهلاكهم لم يحدث عليه أي تغيير.

الفواتير الملتهبة السعر لم تقتصر فقط على البيوت، وإنما شملت حتى المحلات، والمؤسسات، التي قال مسيروها إنها على الرغم من أنها كانت مغلقة، ومتوقفة تماما عن الاشتغال، خلال فترة الحجر الصحي، لم تسلم من الزيادة الملتهبة في سعر الاستهلاك.

وطالب المتضررون بضرورة تدخل عاجل، لإعادة الأمور إلى نصابها، محذرين مما يمكن أن تخلفه الفوايتر مرتفعة السعر من تأزم في جيوب المغاربة، يضاف إلى أزمة كورونا، وصعوباتها الاجتماعية.