بالفيديو.. الجيش المصري ينفذ بدر 3 على الحدود الغربية

الخميس 3 ديسمبر 2020

شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد، الأربعاء، جاهزية واستعداد عناصر الجيش المصري للقتال على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.



ونشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، مقطع فيديو، تضمن إجراءات الجاهزية، والاستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية من كافة الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة.

وقال الرفاعي ، في بيان، إن التدريبات تأتي في إطار خطة القيادة العامة للجيش المصري لمتابعة التدابير والإجراءات المتخذة لحماية حدود الدولة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأدار رئيس الأركان المصري، في البداية، حوارا مع القوات المصطفة بدأه بنقل تحية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد ذكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى،للقوات جراء مجهودات وحماية عمق الأمن المصري في اتجاه الغرب.

وعقب ذلك القيام بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمنفذ السلوم البري ونقاط الارتكاز الأمني لعناصر حرس الحدود المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة لمجابهة أعمال التسلل والتهريب، مشيدا بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي الذي يتمتع به عناصر تأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي

كما شهد رئيس أركان الجيش المصري، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 6"، بالرماية بالذخيرة الحية الذي نفذته إحدى الوحدات بالاتجاه الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص للفكرة التي بنيت عليها المشروع ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمشاركة مختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة بتعاون وثيق مع الأفرع الرئيسية ثم تطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وفق بيان المتحدث العسكري.

وأكد البيان أنه" خلال المشروع ظهر المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقدرات عالية على المناورة ودقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة".