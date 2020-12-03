شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا بمصر والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 421 حالة إيجابية جديدة للفيروس و28 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأربعاء ارتفع إلى 116724 من بينهم 6694 وفاة.
وأضافت الوزارة أن 133 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102949 حالة.
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