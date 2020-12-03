شكرا لقرائتكم خبر عن العدل الأمريكية: ألف باحث صيني غادروا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قال جون ديميرس مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي أمس الأربعاء، إن أكثر من ألف باحث صيني غادروا الولايات المتحدة في ظل حملة على سرقات تكنولوجية مزعومة.

وكشف جود ديمرز وجود علاقة بين الباحثين الذين غادروا الولايات المتحدة والجيش الصيني، مشيرا إلى أن مغادرتهم البلاد جاءت بعد أن كثفت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية من عمليات اعتقال الباحثين الصينيين بشأن قضايا تتعلق بالتأشيرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديمرز قوله إن الولايات المتحدة أعاقت النشاط الصيني الخبيث بشكل كبير خلال العامين الماضيين

وتابع ديمرز: "ليس هناك شك في أنهم كانوا جزءا من جهود الحكومة الصينية لإرسال هؤلاء الأفراد إلى هنا".