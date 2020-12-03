شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتخطى 174 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء عن تسجيل 49863 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و698 وفاة جديدة بكوفيد-19. وطبقا لبيانات الوزارة بلغ إجمالي إصابات كورونا في البرازيل ستة ملايين و436 ألفا و650 حالة منذ ظهور الوباء في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 174 ألفا و515، لتصبح ثاني أعلى الدول في العالم من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

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