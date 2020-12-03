سان جيرمان يقهر مانشستر ويشعل صراع التأهل في المجموعة الثامنة من الابطال

وتواجه الفريقان في الجولة الخامسة من دور المجموعات في الأولد ترافورد، حيث فاز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم سان جيرمان بهدف البرازيلي نيمار في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول.

واستمر تفوق الضيوف ساريًا حتى الدقيقة 32 حيث أحرز ماركوس راشفورد هدف تعادل الشياطين الحمر.



وسنحت العديد من الفرص لكلا الفريقين في الشوط الثاني، وكان أبرزها فرصة لـ بول بوجبا أعقبها فرصة لـ عثمان ديمبلي.

وفي الدقيقة 69 أحرز ماركينيوس ثاني أهداف كتيبة توماس توخيل.

وأنهى نيمار ثلاثية الأمراء الفرنسيين بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 91.

وشهدت المباراة حصول لاعب مانشستر يونايتد فريد على بطاقة حمراء، في الدقيقة 70.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 9 نقاط في المركز الأول في المجموعة الثامنة، متساويًا مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، متفوقًا بفارق الأهداف.



وفي المجموعة نفسها، فاز لايبزيج على باشاك شهير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وارتفع رصيد لايبزيج بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد باشاك شهير عند 3 نقاط في المركز الرابع.