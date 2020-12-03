برشلونة يحقق الفوز الخامس على التوالي في دوري الابطال

هذا الانتصار رفع رصيد برشلونة للنقطة 15 بالعلامة الكاملة حتى الآن، ليعزز النادي الكتالوني صدارته للمجموعة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل فيرينكفاروس الترتيب برصيد نقطة واحدة.أهداف اللقاء، جاءت في شوط المباراة الأول، أنطوان جريزمان، مُهاجم برشلونة، سجّل الهدف الأول بالدقيقة 14، بعد عرضية من جوردي ألبا، لداخل منطقة الجزاء سددها الفرنسي بالكعب في مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 20، تمكن الدنماركي، مارتن برايثوايت من إحراز الهدف الثاني لـ برشلونة، بعد عرضية من الجهة اليسرى وصلت للدنماركي مارتن برايثوايت سددها في المرمى مباشرةٍ.

وفي الدقيقة 25، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ برشلونة، بعد عرقلة برايثوايت في منطقة الجزاء.



وانبرى الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي لـ ركلة الجزاء، وسددها بنجاح في الدقيقة 28.

ولم تشهد باقي المباراة أي أحدث أخرى تذكر، ألا تسديدة واحدة قوية من عثمان ديمبلي بالدقيقة 55، كما أهدر ترينكاو انفراد تام بالمرمى.

