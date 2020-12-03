الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول كبير في فريق جو بايدن أن الأخير لن يعزل كريستوفر راي من منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأضافت الصحيفة أن بايدن يخطط لإبقاء راي في منصبه إذا ما رغب هو في الاستمرار بعد تولي الرئيس الديمقراطي منصبه.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله: "فريق بايدن لم يقم بإزالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ما لم يقم ترامب بإقالته".
ولم ترد حملة بايدن على الفور بطلب للتعليق على التقرير.
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز": بايدن يخطط للإبقاء على راي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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