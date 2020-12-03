شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تحذر من مخاطر سد النهضة والان مع التفاصيل
وكانت القاهرة أعلنت في نوفمبر الماضي فشل التوصل إلى اتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة القادمة خلال اجتماع لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي. وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، كشف أخيرا أن سد النهضة سيبدأ المرحلة الأولى من توليد الطاقة في يونيو 2021.
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