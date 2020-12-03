شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الحوار البناء الطريق الوحيد للسلام في إثيوبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت دولة الإمارات بتصريح رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بانتهاء العمليات العسكرية بإقليم تيجراي في إثيوبيا، مؤكدة أن الحوار البناء، وضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون، هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أمس الأربعاء، على الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحلال السلام عبر الحوار البناء، لا سيما الدور الكبير للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومبعوثي السلام، في جهودهم المقدرة لضمان استقرار المنطقة ووحدة إثيوبيا.

وجددت الوزارة دعوتها للأطراف الإثيوبية الالتزام بتهدئة النزاع الحالي بالطرق السلمية والعودة إلى الحوار من أجل السلام والاستقرار بما يحفظ البلاد ويلبي تطلعات الشعب الإثيوبي الشقيق في تحقيق الأمن والازدهار. كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الشعب الإثيوبي، مؤكدة الارتباط الكبير والعضوي بين قضايا الأمن والاستقرار في منطقتنا ومنطقة القرن الإفريقي.

وبعد الإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية، أعلن مسؤولان بالأمم المتحدة أن إثيوبيا والمنظمة الدولية توصلتا إلى اتفاق، أمس، للسماح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في إقليم تيجراي. وأكدت مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا، آن إنكونتر، في تصريحات، أن الاتفاق جرى توقيعه. وأشار مصدر بالأمم المتحدة إلى أن الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية شكلتا مجموعة لوجستية لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ولفتت المنظمة، في بيان، إلى أن «الاتفاق سيسمح بدخول أول شحنة من الطعام والأدوية والمساعدات الأخرى إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص، والتي شهدت تزايد الجوع خلال القتال بين الحكومة الفيدرالية والقوات التي تسيطر على الإقليم».

وبحث آبي مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني التحضيرات للانتخابات العامة المقبلة والمتوقّع أن تجرى أواسط العام 2021. وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن الاجتماع تناول «عدم المسارعة إلى الانتخابات ما لم يتم وضع الأسس اللازمة لها»، و«ضرورة ضمان سيادة القانون قبل الاستحقاق».

في الأثناء، أعلنت شركة إثيو تيليكوم، المزوّد الحصري لخدمات الاتصالات في إثيوبيا، أن الاتصالات عادت جزئياً في مدن، بينها هوميرا ودانشا وماي كادرا وماي تسيبري. وأعلنت الشركة أن خدماتها عادت بشكل كامل في مدينة ألاماتا في جنوب تيجراي، وأن العمل جارٍ لإعادة ربط كل المناطق بالشبكة قريباً.

(وكالات)