شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: ننظر في جميع السبل لمساعدة الشعب اللبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن بلاده تنظر في جميع السبل الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني، من خلال تسهيل الحركة التجارية وتوفير استراتيجيات لتيسير قطاع الأعمال.

وقال الملك خلال مشاركته عن بعد في مؤتمر دولي لدعم لبنان، بدعوة من فرنسا والأمم المتحدة، الأربعاء، إن انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص وتسبب في إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، ودمر 300 ألف منزل «كان ضربة موجعة لإنسانيتنا المشتركة، فالعائلات الثكلى في ذاكرتنا دوماً، وندعو بالرحمة للذين فقدناهم في ذلك اليوم الفظيع».

وتابع العاهل الأردني، وفق وكالة «بترا» الرسمية: «ونحن هنا اليوم، مع مزيد من الأصدقاء، لنقول للشعب اللبناني لستم وحدكم». وأكد أنه بعد مرور أربعة أشهر على اجتماعنا السابق في أغسطس، تستمر الأزمة الإنسانية في لبنان، وقد تفاقمت بفعل التحديات الاقتصادية وجائحة كورونا، وهي تدفع بالسكان إلى الحافة؛ إذ أصبح أكثر من نصفهم الآن يعيش تحت خط الفقر.

وأضاف: «من المؤسف، أن تجد سلة غذاء بلاد الشام، نفسها الآن أمام أزمة نقص غذاء حادة، لم تشهد لها مثيلاً منذ أكثر من قرن.. وهناك مخاوف لا تتعلق فقط بنقص الغذاء؛ بل أيضاً بندرة المواد الخام اللازمة لإنتاج السلع المحلية الأساسية». وتابع: «علينا جميعاً بذل كل الجهود للنظر في مختلف وسائل الدعم الذي يمكن تقديمه للشعب اللبناني، سواء أكان إنسانياً أو اقتصادياً أو دبلوماسياً».