شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا أول دولة تعطي الضوء الأخضر للقاح «فايزر- بيونتك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت بريطانيا أول بلد في العالم يوافق على استخدام لقاح «فايزر- بيونتك» للوقاية من كورونا في وقت طلب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البدء بعمليات التلقيح على نطاق في بلاده اعتباراً من الأسبوع المقبل، أما الولايات المتحدة فبدأت تخطط للبدء بعمليات التطعيم مع ارتفاع أعداد الوفيات. وفيما أعلنت روسيا بدء التطعيم الأسبوع المقبل، أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سيبرانتسا أن بلاده ستبدأ حملة تطعيم مجانية للقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شهر يناير المقبل وتبلغ ذروتها في الربعين الثاني والثالث من عام 2021.

وقالت الحكومة البريطانية إنها «قبلت توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للموافقة على استخدام لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19». وأضافت «سيتم توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل».

وستحدد لجنة اللقاحات البريطانية من ستكون لهم أولوية الحصول على اللقاح مثل نزلاء دور الرعاية والعاملين في قطاع الصحة وكبار السن والذين يرى الأطباء أنهم معرضون بشدة لخطر الإصابة بالفيروس. وأعلنت فايزر-بيونتك وأيضاً شركة مودرنا الأمريكية عن نتائج أولية تفيد بأن لقاحيهما فعالان بنسبة تزيد على 90 في المئة.

وقالت «فايزر» إن موافقة بريطانيا الطارئة على استخدام اللقاح تمثل لحظة تاريخية في مكافحة كوفيد-19. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا «الموافقة هدف كنا نعمل على تحقيقه منذ أعلنا أولاً أن العلم سينتصر». من جانبه رحب وزير الصحة مات هانكوك بهذه الخطوة قائلاً «المملكة المتحدة أول بلد في العالم سيمتلك لقاحاً معتمداً سريرياً». مضيفاً أن البرنامج سيبدأ أوائل الأسبوع المقبل وأن المستشفيات مستعدة لاستقباله.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الضوء الأخضر منح «بعد أشهر من تجارب سريرية دقيقة وتحليل معمق للبيانات من جانب خبراء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، الذين استنتجوا أن اللقاح يلبي معاييرهم الصارمة للسلامة والنوعية والفاعلية». وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تصريح هيئة تنظيم الأدوية في البلاد رسمياً باستخدام لقاح فايزر-بيونتك أمر رائع وخطوة ستدفع عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى. مضيفاً أنه «سيبدأ توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل».

روسيا

وفي روسيا طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السلطات الصحية في بلاده البدء اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل بحملة تلقيح «واسعة النطاق» ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال بوتين مخاطباً نائبة رئيس الوزراء المكلفة الصحة تاتيانا غوليكوفا في مؤتمر عبر الفيديو «أطلب منك تنظيم العمل لنبدأ نهاية الأسبوع المقبل بتلقيح على نطاق واسع»، مشيراً إلى أن «الصناعة والبنى التحتية باتت جاهزة».

لقاح مجاني

وتعتزم اليابان أن توفر مجاناً اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لسكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة، بموجب مشروع قانون اعتمد الأربعاء فيما يواجه الأرخبيل ارتفاعاً بعدد الإصابات.

وسبق أن طلبت اليابان 60 مليون جرعة من شركة فايزر و25 مليوناً من موديرنا. وأكدت أيضاً أنها ستتلقى 120 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. وفي إيطاليا أعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا أن اللقاح سيكون مجانياً أيضاً وسيتم إعطاؤه أولاً للأطباء وكبار السن الذين يعيشون في منازلهم. وقال في كلمة في مجلس الشيوخ إن «اللقاح سيوزع مجاناً على جميع الإيطاليين». وأضاف «لن يكون إجبارياً في البداية»، مؤكداً أن «الحكومة ستراقب التقدم في حملة التطعيم».

رذاذ للأنف

يعمل باحثون أمريكيون من جامعة بنسلفانيا بالشراكة مع شركة «ريجينرون» للتكنولوجيا الحيوية، على تطوير رذاذ للأنف يحمي من كوفيد-19. وتعتمد فكرة الرذاذ على مبدأ العلاج الجيني من خلال إدخال مواد جينية إلى الخلايا عبر الأنف والحلق، تدفع لإنتاج مضادات حيوية قوية.

من جهة ثانية أصدرت منظمة الشرطة الدولية (انتربول) رسالة تحذير إلى الدول ال194 الأعضاء فيها، دعتهم فيها إلى الاستعداد لخطوات جريمة منظمة مركزة ضد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وحذرت المنظمة التي يقع مقرها في فرنسا، من «نشاط إجرامي محتمل مرتبط بالتزوير والسرقة والترويج غير القانوني للقاحات المضادة لكوفيد-19 والإنفلونزا».