شكرا لقرائتكم خبر عن سارية علم بارتفاع 45 متراً في مبنى محكمة بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شاركت دائرة القضاء بأبوظبي، في الاحتفال باليوم الوطني ال49 للدولة، من خلال تدشين سارية علم بارتفاع 45 متراً في المبنى الجديد لمحكمة ونيابة بني ياس، ضمن مبادرتها لإنشاء سوارٍ لرفع علم الدولة على جميع مبانيها الجديدة على غرار المقر الرئيسي في أبوظبي.

وتحمل السارية التي يقارب ارتفاعها 45 متراً، علم دولة الإمارات بمساحة تسعة أمتار، عرضاً، وأربعة أمتار ونصف المتر، طولاً، وقد استغرق تنفيذها نحو ثلاثة أشهر.

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