شكرا لقرائتكم خبر عن شعراء الإمارات يتغنون بحب الوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّر مجموعة من شعراء الوطن، عن تفاعلهم وتضامنهم، في هذا اليوم الأغرّ، مرور تسعة وأربعين عاماً، على تأسيس دولتنا الرائدة، فكانت هذه الأبيات الصادقة الحافلة بمعاني الوطنية والاعتزاز.



حب الوطن



بصمة الشُّعار في حب الوطَنْ

ترجمتها بحب هذه الملحمَهْ

باربعين وتسعة اعوامك زهَنْ

يا بلاد الخير دمتي ملهمَهْ

مريم النقبي (سجايا الروح)



دلّنا ( زايد ) وبالحكمة فطَنْ

وضمّنا بقلبه وكل حلم ارسمَهْ

ولأجل وحدتنا كم كفوفه عطَنْ

وشاد مجد الاتحاد وتمّممَهْ

عتيق خلفان الكعبي



كل عام و دارنا بخير وأمِنْ

وموعد الافراح قرّب موسمَهْ

صبحنا ف اثنين ديسمبر لحَنْ

نعزفه طول الزمان و نكرمَهْ

علي بن شميل الكعبي



عَ الولاء والحب أقسمنا نحِنْ

لك عهد صادق وبالله نقسمَهْ

درعك وسورك نحنْ وقت المحَنْ

وعَ الصدر اسمك نحطه أوسمَهْ

الحصباه



أربعين وفوقهن تسعه زهَنْ

وشمسنا تشرق بمجد مسلمَهْ

يا وطن في اثنين ديسمبر سِمَنْ

بك طموحات الشعب متبسّمَهْ

ناصر بن يروان النيادي



حيّها الخمسين يا اللي رفرفَنْ

في جبينك يا وطن ما أعظمَهْ

هات لي شعبٍ مثلْنا يقترَنْ

قلبه بزايد ونبضه في دمَهْ؟

هنادي المنصوري



يا وطن حبك وسط روحي سكَنْ

وانت تدري بالغلا صعب اكتمَهْ

المشاعر لو عطينا.. ما وفَنْ

وانت مداتك علينا.. منعمَهْ

سراب الشارجة



زيني ديسمبر وزيدي حِسِنْ

بك حروف الشعر دايم هايمَهْ

يا صباح المجد يا أغلى وطَنْ

لي على المريخ اسمه راسمَهْ

د.أسما الكعبي ( حس القصيد)



يا وطنّا منزلك عالي مكَنْ

فوق بالمريخ مسبار ارسمه

رقم واحد دوم في كلّ الرّهَنْ

نحسب الحسبة بعزم ونحْسِمَهْ

سعيد بن غماض الراشدي



يا ديار المجد في هذا الزّمَنْ

من قديم ومن جديدٍ مسهمَهْ

أربعين وزاد تسعه يشهدَنْ

كل حلمٍ يا إماراتي احلمَهْ

شيخة المقبالي (ولهة الشوق)



دارنا أسمى المعاني تحتضِنْ

قبلة المجد التليد وعالمَهْ

دونها أرواحنا سور وحِصِنْ

عهدٍ ونبض القلوب ايترجمَهْ

محمد النقبي



دولتي من سبع زايد ضمّهِنْ

واصبحت داري بخيره منعمَهْ

الشعر لي ذاع صوته باللحِنْ

للوطن نهديه وكلن يفهمَهْ

سلمى الشامسي



دام عزّك وأنتْ للعزة ركِنْ

يا وطن نبض القلوب الملهمَهْ

تفتديك أرواحنا درع وحصِنْ

وع العهد نحفظ ثراك ونكرمَهْ

سالم بن حماد الكعبي



حب داري في خوافينا كمَنْ

من أبونا.... كل واحد علمّهْ

الفلاحي وتشهد بفعله المدنْ

والحظيظ اللي يعدّه محزمَهْ

غرشوب الفجر



شوف يا تاريخ واشهد يا زمَنْ

في إماراتي الوفا ما أعظمَهْ

الصدى والصوت عنا ردّدَنْ

والولا كلّ المشاعر تقسمَهْ

حمدان السماحي



وادق مزونه على العالم هتَنْ

تشرق بخيره النّواحي المعتمَهْ

كفّة الأحداث ترجح به وزِنْ

يوم تنعق في الزّوايا شرذمَهْ

مطرة الكعبي



الله يرحم اللي مأسس هالوطن

زايد المرحوم ربي ملهمَهْ

ميّزه بالفكر والحكمه معاً

واتحاد السبع أكبر مكرُمَهْ

أحمد الطوفان

الأيادي السبع يوم اتشابكَنْ

أصبحن للوحدة قصة مُلهِمَهْ

يد وحدة في الرّخا ووقت المِحَنْ

تزرع ورود العطا وتقدّمَهْ

سعد عمر الخرجي



الوطن هذا دمانا له ثَمَنْ

له علينا من وفانا نِكرِمَهْ

مجده الباقي على مرّ الزمن

الفخر ثم الفخر تاج وسِمَهْ

فاطمة ناصر (فتاة تهامة)



كل قاصي وكل داني له فطَنْ

موطن العزّة فعوله اتّرجمَهْ

يا وطن الامجاد خلّه يمتحِنْ

من نوالك بالخساسة وافحمَهْ

صالح الشريف



من شراتك من فضل ربّ المنَنْ

بالرّخا والمجد دايمْ مكرَمَهْ

وكل ما عضّت نواجذها المِحَنْ

جادت كفوفه وْتوشّح مَحزَمَهْ

ضحى



في شموخ العزّ أمجادِك عَلَنْ

في صدى التاريخ صوتك مَعلَمَهْ

يا إماراتي وقلبي لك يِحِنْ

حبّنا يا دار ربّي يعلمَهْ

برديس خليفة



يا طيورٍ غردّن فوق الفنَنْ

ما بها منقود فكرة مُبْهَمَهْ

دولتي صبح ومسا ووقت الوَسَنْ

أجمل ابلادٍ بشعب وحاكمَهْ

زهرة المازمي



الحواس الخمس تعشق هالوطَنْ

والجوارح فيه دايم مُغْرَمَهْ

يا وطن الاحرار ياروح الأمِنْ

يا اتّحاد الخير عهدك مؤتَمَنْ

تريّف



الله يحمي دولتي شرّ الفتَنْ

والمحبة لج بلادي صارمَهْ

المشاعر بالحروف تكلّمَنْ

وابْدعت كلّ النفوس المُلهمَهْ

سراج الليل



يا إمارات الفخر حبك سَكَنْ

في خفوقي والهواء أتنسّمَهْ

يعلّ ربي يحفظك طول الزّمَنْ

أنت روحي والغلا أتبسّمَهْ

سموّ الأميرة



عيشي بلادي والارواح الثمَنْ

الشهادة في سبيلك مَكْرُمَهْ

صغت شعري من أناغيمٍ وفَنْ

وعقد باحساس المشاعر ننظمَهْ

نايلة الاحبابي



دولتي للخير تسبق دون مَنّْ

صوب آفاق العلا متوسّمَهْ

ما تهاب الصعب يا أغلى وطَنْ

كل ماهاجت خطامك يلجمَهْ

حمدة العوض

ياجمل الأيام وأكثرها حُسِنْ

عيد دولتنا الأبيّه الباسِمَهْ

الله وبعده القيادة والوطَنْ

مثل ما اكرمنا لزومٍ نكرِمَهْ

نهلة النقبي



يا بلادٍ فرحها غطّى المُدُنْ

آزمت الأمجاد فيج مسلِّمَهْ

لج ييول الشعب في يوم الوطَنْ

يا بلادٍ بج الأوادم مُغرَمَهْ

ناعمة الكعبي



طابت القيفان كلها والوزَنْ

وكلّ شاعر بيننا يسلم فَمَهْ

يحفظ الله بلادنا وتبقى أمنْ

ويغفر لزايد أبونا ويرْحَمَهْ

طارق بالحاي المراشدة