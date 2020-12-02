شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 178 ألف إصابة و2461 وفاة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و 2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة.

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