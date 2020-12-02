اعتقال اربعة من عناصر الجند في نينوى

اعلنت قيادة شرطة نينوى، الاربعاء، عن اعتقال اربعة من عناصر الجند في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة شؤون الشرطة ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، وبعد ورود معلومات مؤكدة ومن خلال تعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على ( اربعة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية".

واضافت ان "هؤلاء كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مشيرة الى انه "تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايسر لمدينة الموصل".