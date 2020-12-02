موجز الخليج 365 للسيارات.. مفاجأة جيب بعيدها 80 ومواصفات أودي Q5

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

بمناسبة مرور 80 عاما على التأسيس، كشفت جيب للسيارات عن طراز "80th Anniversary Edition" الذي يتمتع بباقة من التجهيزات الخاصة.

لعشاق سيارات SUV الفارهة، كشفت شركة أودي الألمانية عن النسخة الأحدث من طراز Q5 والمقرر طرحها في 2021.

قدمت صناعة السيارات الأوروبية مجموعة استثنائية من السيارات الفارهة من فئة سيدان للأسواق على مدار عام 2020.

كشفت بي إم دبليو النقاب عن الموديل الجديد من دراجتها النارية S 1000 R، والذي حصل على خدمات محرك جديد، والعديد من الوظائف الإلكترونية.

شهد قطاع صناعة السيارات طرح مجموعة متميزة من الموديلات التي كانت الأبسط في قيادتها واستخدامها، أكثر من أي سيارة أخرى.

أعلنت ماركة ميتسوبيشي اليابانية عن طرح نسخة جديدة لعام 2021 من طراز "أوت لاندر سبورت"، بقدرات أحدث للعام المقبل.