موجز الخليج 365 للسياحة.. عودة برج إيفل ومساعدات أكبر شركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة الإثنين، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت شركة توي الألمانية، اليوم الأربعاء اعتزامها الحصول على المزيد من المساعدات الحكومية لحمايتها من سقوط مالي محتمل بسبب أزمة كورونا.



يفتح برج إيفل أبوابه أمام السائحين يوم 16 كانون أول/ديسمبر، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد،

تعتزم النمسا فرض حجر صحي لمدة 10 أيام على جميع المسافرين من مناطق خطورة بالنسبة لكورونا خلال الفترة من 7 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل.

أعلنت تايلاند أن أبوابها ستظل مغلقة أمام السياح العاديين حتى الربع الثاني من العام المقبل، بما يعني استمرار تطبيق الإجراءات الصارمة.

لا تسافر إلى هذه الدول في العام المقبل 2021، تحذير أطلقته شركة الاستغاثة الدولية نظرا لوجود مخاطر في هذه المناطق.