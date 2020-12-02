خمسون مستشفى في إنجلترا تستعد لتقديم لقاح كورونا الأسبوع المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن سايمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية في إنجلترا البريطانية، أن 50 مستشفى ستبدأ في تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا في الأسبوع المقبل.
وأوضح ستيفنز في تصريح له، أن مجموعة كبيرة من برامج اللقاحات ضد الفيروس ستنتهي في الفترة ما بين يناير إلى أبريل 2021، للفئات الضعيفة صحيا.
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