مقاتلات التحالف تدمر مواقع الحوثي بالجوف ومأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي في صنعاء والجوف ومأرب، واستهدفت مواقع الإرهابيين في قاعدة الديلمي الجوية بمطار صنعاء الدولي وتمركزاتهم في صرواح ونهم ومدغل بمأرب، وخب الشعف والأقشع والحزم بمحافظة الجوف.

فيما أكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن تدمير آليات عسكرية للميليشيات ومخازن أسلحة وذخيرة، وشن الجيش اليمني أمس هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهتي المخدرة غربي مأرب والجوف، وأعلن مقتل وإصابة العشرات من العناصر الإرهابية في مواجهات وغارات التحالف.

وأكد موقع (سبتمبر نت)، الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، أن مواجهات عنيفة دارت بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في عدة جبهات قتالية شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وفي صعدة دكت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات وآليات الميليشيات في جبهات قتال مختلفة، وقالت مصادر ميدانية «إن مدفعية الجيش الوطني قصفت بشكل مكثف مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مديريتي باقم وكتاف، والقصف المدفعي تزامن مع قصف جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي استهدف مواقع للميليشيات في المديريتين، وأسفرت عن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح».

من جهة أخرى، دان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، جرائم القصف الحوثي الذي استهدف مدنيين في محافظتي تعز والحديدة وأدت إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء.

وقال في بيان على (تويتر) «إن مقتل العديد من المدنيين، بما يتضمن 11 طفلا حتى الآن، في الحديدة والدريهمي وتعز خلال الأيام القليلة الماضية لهو أمر مفزع»، وأشار إلى أن القانون الدولي يلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين، وأن الحروب لها قواعد أيضا.

وتعهد المبعوث الأممي بمواصلة مساعيه من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل، يلزم الأطراف بخفض تصعيد العنف وتقليل المخاطر على أرواح المدنيين في كافة أنحاء اليمن.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مقتل 11 طفلا يمنيا في غضون 3 أيام بهجومين منفصلين في محافظتي تعز والحديدة، وقالت «إن عملية التحقق من أعداد الضحايا لا تزال جارية، إذ قد يكون العدد الفعلي أعلى من المعلن عنه». وحسب التقارير تقول المنظمة إنه كان من بين القتلى طفل رضيع عمره شهر واحد.

إحصاء الأمم المتحدة لضحايا الألغام في 2020:

190 قتيلا

385 جريحا ومشوها ومعاقا

78 حالة تدمير للمركبات

165 حالة ضرر نفسي

مشاهدات يمنية