شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. إرث نابليون واستراتيجية ماكرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تعكس شعارات الحملات الانتخابية في العادة، مطالب وطموحات أكثرية الناخبين في دول الديمقراطيات الليبرالية، لكن تحقيق تلك الشعارات مسألة مرتبطة بعوامل موضوعية قد لا تتاح لرافعي تلك الشعارات ولا لشعوبهم.

وفي القارة الأوروبية العجوز يسود شعور بالمرارة لدى شعوب بعض دول القارة التي كانت قبل عهد قريب، امبراطوريات استعمارية كبرى أزاحتها القوة الأمريكية، ولا تزال تحن إلى استعادة أمجاد اندثرت، بحكم التطورات التاريخية، وتبدل الأدوار الاستراتيجية على المسرح العالمي، بعد انكفاء الدور الأمريكي في ظل الرئيس دونالد ترامب.

لعل المثال الصارخ للدول التي تتوق إلى أمجاد الماضي وإرث نابليون، هو فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، الذي صعد سلم السياسة على عكاز استعادة الدور الفرنسي والأوروبي، خاصة في مجال الدفاع والقوة العسكرية، بعيداً عن المظلة الأمريكية وحتى حلف الناتو.

فقد قال في مقابلة مع مجلة «ذي إيكونوميست»: «ما نعيشه حالياً هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي. يجب أن تكون غايات الحلف واضحة منذ الآن. ولا بد من تعزيز القوة الأوروبية في مجال الدفاع بعيداً عن الحماية الأمريكية». وجاء ذلك بعد مطالبات الرئيس الأمريكي ترامب دولاً أعضاء في الحلف بزيادة حصتها في ميزانيته، فضلاً عن اعتراض ماكرون على سلوك تركيا، العضو في الحلف.

ويرى ماكرون أن هناك ضرورة ملحة لأن تتمتع أوروبا بالقدرة الاستراتيجية والعسكرية، ولا بد من إعادة فتح حوار استراتيجي مع روسيا في أقرب وقت.



المظلة الأمريكية



عاشت الدول الأوروبية في كنف السياسة الأمريكية الخارجية على مدى أربعة عقود لم تتخذ فيها قراراً أو موقفاً مستقلاً، سوى وقفة الرئيس الفرنسي جاك شيراك ضد غزو العراق عام 2003، وهو الموقف الذي سرعان ما ندم عليه بعد المقاطعة التي فرضتها واشنطن على الشركات الفرنسية.

وقد فرضت الولايات المتحدة حظراً على وجود الأوروبيين في منطقة غرب آسيا، بعد غزو العراق. وعندما بدأت القوات الأمريكية في مغادرة دول المنطقة تحمّس الأوروبيون بقيادة فرنسا للعودة إليها، ولعل هذا ما يفسر زيارة ماكرون لبغداد بعد بيروت، عندما وقع انفجار المرفأ. ويرى المراقبون أن هذا التوجه سيحظى بدعم قوي من ألمانيا أيضاً، خلال السنوات المقبلة.

وتبرز تبعات هذه الاستراتيجية الأوروبية في النزاعات المتصاعدة شرقي المتوسط مع وريث الامبراطورية العثمانية الذي لا يُخفي أطماعه في المنطقة. وقد بلغ النزاع حد المواجهة العسكرية في المتوسط ولا يزال يشهد نيراناً من تحت الرماد قد يصعب إخمادها، خاصة إذا استمرت واشنطن في سياساتها الراهنة.

ويبدو أن فرنسا لا تستطيع القبول بالخطط التركية الخاصة بالتنقيب عن الغاز في المياه قبالة قبرص، والعديد من الجزر اليونانية؛ لأنها تطالب بالمناطق البحرية هناك لنفسها. ولهذا اختارت باريس علناً، مساندة اليونان التي تعتبر الأنشطة التركية غير قانونية.

ويتعمد ماكرون النأي بقراره في ما يتعلق بشرق المتوسط، عن مواقف حلف الناتو الذي لم يعد يعتبره شريكاً. وتعود هذه الاستراتيجية على فرنسا بالنفع الاقتصادي، فضلاً عن الفائدة الاستراتيجية، حيث أبرمت صفقة بيع طائرات «رافال» لحكومة اليونان.



العجز الأوروبي



ويؤكد العارفون بالشأن الفرنسي أن فقاعات ماكرون السياسية سواء على صعيد تقوية الاتحاد الأوروبي، أو على صعيد الدور الأوروبي على الساحة الدولية، تنطلق من إحساس بالضعف داخلياً، خاصة أن المشاكل التي واجهتها حكومة فرنسا والتي كانت وراء تصاعد احتجاجات «السترات الصفراء» لا تزال قائمة، بينما تتزايد عقبات حلها في ظل تفشي «كوفيد 19»، وتبعات ذلك على الاقتصاد الفرنسي والعالمي.

من هنا جاءت دعوته لتأسيس مشروع نهضوي يقوم على أسس الدفاع عن الحرية والرأي والإبداع والنظام الديمقراطي، من خلال إنشاء «هيئة أوروبية لحماية الديمقراطيات».

وكان الهدف من هذا الطرح، سد أبواب التمويل والدعم السياسي على الحركات الشعبوية واليسارية التي اجتاحت أوروبا، ونجحت في تولي السلطة في دول مثل إيطاليا.

وكانت القضية الأكثر جدلاً في خطط ماكرون، هي دعوته لإيجاد آلية لضمان أمن أوروبا، لا تستند إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تستند إلى إبرام معاهدة للدفاع الأوروبي المستقل تشمل بريطانيا، على الرغم من انفصالها عن الاتحاد، وإنشاء جيش أوروبي موحد لا يتبع «حلف الناتو».

وقد حرص الرئيس الفرنسي على إشراك ألمانيا بشكل خاص في مشروعه، باعتبارها الدولة الأغنى أوروبياً، ولكون الثنائي الفرنسي الألماني نواة قيادة قوية للاتحاد في حال توحيد الرؤى والتوجهات، لكن حماسة الألمان للمشروع الفرنسي كانت أقل مما علق عليها ماكرون من آمال، في ظل الأزمة التي تواجهها دول القارة بعد «كوفيد 19» والحرب التجارية التي هدد بها ترامب دول القارة وخاصة ألمانيا.

من هنا تبدو تطلعات ماكرون حالمة أكثر مما ينبغي، في ظل تعميق التصدعات في بنية الكتلة الأوروبية التي لم تنجح حتى الآن في الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.8 تريليون يورو، نتيجة معارضة دول أعضاء مثل المجر. كما أن صعوبات التوصل إلى اتفاق نهائي مع بريطانيا حول شروط انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، تزيد من عراقيل الاتفاق حول أي مسعى خارجي على الساحة الدولية التي باتت مهددة بانفجار العديد من البؤر الساخنة فيها، نتيجة الصعوبات الاقتصادية وتضارب مصالح الدول الصغيرة والكبيرة.

والخلاصة أن مشروع ماكرون يبقى رهناً باستقرار الوضع السياسي الداخلي الذي يهدده تصاعد حركات اليمين، في ظل التردي الاقتصادي الناتج عن الوباء. كما أن حماسة المستشارة إنجيلا ميركل لم تواجه امتحان التفاصيل، فهي توافق على المشروع وعند الدخول في مناقشة تفاصيله، هذا إذا تمت مناقشتها أصلاً، فلا بد أن يصطدم المشروع الماكروني بما تواجهه حكومة ميركل من مشاكل داخلية تصرفها عند ترتيب الأولويات، عن دعم أي مشروع خارجي يتطلب المزيد من الإنفاق في زمن العسرة.

وإذا كان رهان فرنسا قائماً على انكفاء الدور الأمريكي، فإن نتائج الانتخابات الأمريكية وخروج ترامب من البيت الأبيض، يتطلبان إعادة حسابات سريعة يجد ماكرون نفسه بحاجة ماسة إليها.