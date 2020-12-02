شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات زراعية مشتركة بين مصر وجنوب السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن هناك عدداً من المشروعات المشتركة بين مصر وجنوب السودان في عدة مجالات، من بينها الزراعة والري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل على بلورة الخطوات التنفيذية لعدد من هذه المشروعات.

وأشار مدبولي، خلال ترؤسه الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر «الفيديو كونفرانس»، إلى الزيارة الناجحة، التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنوب السودان، مؤكداً أنها تأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة تفعيل أطر التعاون، وتوطيد العلاقات الثنائية مع دول القارة الإفريقية، ولاسيما دولة جنوب السودان.

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